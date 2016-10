Mineradora será denunciada

A empresa esta na etapa inicial de instalação, não iniciou retirada de minério, e que posteriormente a retirada do mineiro haverá a contrapartida em investimentos para os assentados. Os investimentos serão na; educação, saúde , social e no transporte dos assentados.

A bomba caiu na imprensa de Novo Progresso através da Presidente Maria Marcia da Associação Nova Vitoria que atua dentro do Assentamento Terra Nossa, a suspeita cai sobre a empresa Canadense de estar trabalhando irregularmente dentro da reserva do assentamento.

You May Also Like