Mineradora Serabi relata casos de coronavírus entre operários

(Foto:Reprodução Facebook)- A jazida São Chico está localizada a cerca de 30 quilômetros a sudoeste da mina Palito e o acesso se dá por via terrestre, pela Rodovia Trans-Garimpeira , passando pela comunidade de Jardim do Ouro que esta distante 20km do distrito de Moraes Almeida no municipio de Itaituba-PA.



Em entrevista com Ricardo Foresti na Rádio Web Jornal Folha do Progresso o Gerente da Serabi Arthur Alves trouxe algumas informações sobre os casos de Covid-19 que surgiram na mineração do São Chico e Palito na comunidade de Jardim do ouro no municipio de Itaituba, alguns casos chegou em Novo Progresso.

Segundo Arthur são 17 casos positivos para Covid-19 , entre eles 15 surgiram na mineração São Chico e dois (2) da mineração Palito ambas da empresa Serabi.

Entre os 17 casos 16 foi considerado moderado 1 caso não moderado (grave0) transferido para Cidade de Corumba (MS), junto com seus familiares, a transferência foi através de UTI aérea para não correr riscos.

Segundo Arthur foi realizado 32 testes 13 em Novo Progresso, 19 em itaituba; Dos 19 testes realizados em Itaituba 7 deu positivo para Covid-19.

Dos 13 de Novo Progresso 10 foi positivo para Covid-19 , entre eles 6 permanecem internados na Clinica Sinha, 2 foi para Itatituba , 1 para Santarém e 1 para cidade de corumba (MS).

A empresa ressalta que todos os casos foi tratado em Clinica Hospitalar Particular, não foi usado a rede publica.

A empresa adquiriu 800 teste rápido, 300 estão em Moraes Almeida.

Arthur não relatou sobre onde iniciou a contaminação, a maioria dos casos apareceu na São Chico,disse.

Os aumentos de casos na mineradora criou alerta entre funcionários, que segunda a empresa são mais de 500 (quinhentos) , os casos suspeitos são realizados testes dentro da mineradora e alguns são isolados para observação. Os iniciantes tem que apresentar o teste de sua cidade e outro feito na empresa, fica 7 dias em quarentena para começar a trabalhar,argumentou.

