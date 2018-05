Minha Casa, Minha Vida vai construir mais de 14,7 mil moradias

Unidades vão atender a Faixa 1 do programa, destinada a famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil.

Mais 14.755 unidades habitacionais da Faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida serão construídas em 57 cidades. O Ministério das Cidades anunciou, nesta quarta-feira (16), por meio da Portaria 321, de 15/05/2018, as propostas selecionadas. Serão beneficiadas com as moradias quase 60 mil pessoas em 12 estados, com investimento de cerca de R$ 1 bilhão.

A maior parte das unidades contratadas ficam nas regiões Nordeste e Sudeste. No Nordeste, 2.660 delas serão no estado de Alagoas; 420 na Bahia; 2.494 no Ceará; 640 na Paraíba; 600 em Pernambuco e 200 no Piauí. No Sudeste, São Paulo receberá 4.335 unidades habitacionais e Minas Gerais, 894.

Podem realizar financiamentos na Faixa 1 do programa famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil, com subsídio de até 90% do valor do imóvel. O beneficiário paga o restante em 120 prestações de, no máximo R$ 270 mensais, sem juros.

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...