‘Minha Casa’ seleciona 1,3 mil novas moradias no Pará

(Foto Reprodução)- O programa Minha Casa, Minha Vida abriu novas seleções para contratação de moradias. Responsável por 80% do crescimento do setor da construção civil em todo o país, o programa do Governo Federal vai atender mais de 60 mil famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil. No Pará, um total de 1.319 famílias serão beneficiadas.

A lista de propostas habilitadas para contratação foi publicada nesta quarta-feira (26) no Diário Oficial da União (DOU). As Portarias nº 595, 596 e 597 abriram seleção para 61.649 mil novas unidades habitacionais nas modalidades Fundo de Arrendamento Residencial, Entidades Urbanas e Rurais, voltadas à Faixa 1.

Para o ministro Alexandre Baldy, as novas moradias representam mais investimentos e geração de empregos no país. “Essas ações corroboram nossa meta de priorizar os investimentos em habitações para atender mais famílias carentes, gerando qualidade de vida, emprego e renda para a população”, declarou.

DOCUMENTAÇÃO

No total, foram selecionadas 61.649 mil novas unidades habitacionais, sendo 34.108 mil para atender famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil integrantes de grupos associativos e residentes em áreas urbanas, e 27.541 mil destinadas às famílias com renda anual bruta de até R$ 17 mil, residentes em áreas rurais.

Os proponentes deverão apresentar toda a documentação necessária à análise das operações às instituições financeiras em até 30 dias. As contratações das propostas selecionadas ocorrem em até 60 dias.

MUNICÍPIOS

No Estado, os municípios selecionados, de acordo com o déficit habitacional, são: Viseu (200 unidades), Santarém (496), Vigia (73), Tracuateua (100), Terra Alta (50), Eldorado dos Carajás (200) e Santa Maria do Pará (200).

(Diário do Pará)

