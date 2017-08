‘Minha luta no governo buscará reintegração de desempregados’, diz Amazonino após vencer eleição no AM

Político derrotou Eduardo Braga no segundo turno da eleição suplementar.

O governador eleito Amazonino Mendes falou à imprensa após a confirmação do resultado da eleição suplementar, neste domingo (27). O político do PDT disse que deve se reunir com o presidente da República Michel Temer (PMDB) nesta segunda-feira (28) e anunciou, ainda, a criação de uma comissão para ajudar na transição de governo. “Se nós vencemos uma eleição que não esperada, entendemos que essa oportunidade é para se fazer uma enorme reflexão. Nossa bandeira não é grupo político”, declarou.

Amazonino disse que a retomada do equilíbrio fiscal do Estado é uma das prioridades do novo governo. Francisco Deodato, que foi secretário de saúde durante o último mandato de Amazonino na prefeitura, será o presidente da comissão de transição anunciada pelo governador eleito. Ele deve fazer o levantamento de dados para que Amazonino inicie a administração de imediato.

O novo governador também falou sobre a campanha vitoriosa. “O amor foi o tema básico da nossa campanha. A nossa eleição tem muito a ver com os pais desempregados, as mães, aqueles 300 mil amazonenses que perderam o emprego. Minha luta no palácio de governo será primordialmente, dia e noite, a busca da reintegração”, destacou.

Mendes não descartou diálogo com o candidato derrotado, Eduardo Braga (PMDB). “Que ele cuide bem da sua função no Senado. Em razão da função que exerce as portas estão abertas para ele. O que ele puder fazer pelo Amazonas será bem-vindo. Nós precisamos de todo tipo de ajuda. E desejo a ele tranquilidade, paz”, garantiu.

O alto número de abstenções e votos nulos também foi citado pelo governador eleito. “Eu me sinto mais responsável em função dos votos brancos e nulos. Esse problema não é um fenômeno local e nem uma decorrência dos candidatos. A verdade é que o desencanto nacional com o processo político é o grande responsável [pelos índices de abstenções e nulos]”, avaliou.

Na coletiva, Amazonino comentou sobre medidas futuras para a segurança pública do Estado, com os números de violência e a crise no sistema prisional. “A gente deve seguir o que há de novo e moderno no mundo. E, ao mesmo tempo, erguer projetos que deram certo. Isso tudo é um sistema, e a segurança também está diretamente ligada à questão do emprego. Um pai de família desempregado chega a um ponto que é presa fácil para a marginalidade. A educação e o esporte ajudam a tirar a criança do risco das drogas. Há muitos meios de fazer uma política de segurança pública”, resumiu.

Amazonino conversou com a imprensa na sede do PDT, localizada na Zona Centro-Oeste de Manaus. Estiveram no local apoiadores da campanha do governador, como o prefeito Artur Neto (PSDB), o senador Omar Aziz (PSD), e o novo vice, Bosco Saraiva (PSDB). “Trabalharemos juntos com muito amor. O amor foi o tema básico da nossa campanha. A nossa eleição tem muito a ver com os pais desempregados, as mães, aqueles 300 mil amazonenses que perderam o emprego”, finalizou.

O político retorna ao poder após cinco anos longe da vida pública – seu último cargo havia sido o de prefeito de Manaus (2009-2012). Ele não tentou a reeleição ao fim do mantato. Amazonino já ocupou outras três vezes o cargo de governador (foi eleito em 1986 e em 1994, sendo reeleito em 1998). Também foi prefeito de Manaus em outras três oportunidades, além de ter conquistado o mandato de senador da República.

No primeiro turno, Amazonino teve 38,77% dos votos válidos. Ele irá ficar no cargo pelo período tampão, até o fim de 2018, já que José Melo, eleito em 2014, foi cassado por compra de votos.

Perfil

Amazonino Armando Mendes, de 77 anos, nasceu em Eirunepé, no interior do estado. Em 1983, chegou pela primeira vez à Prefeitura de Manaus. Em 1986, após o término do seu mandato de prefeito, foi eleito pela primeira vez governador do Amazonas. Em 1990, o político chegou ao Senado. Dois anos após ser eleito senador, Amazonino retornou à Prefeitura de Manaus. Desta vez, o mandato do político durou somente dois anos. Isso porque, em 1994, ele deixou o cargo para assumir, pela segunda vez, a função de governador do estado. Ele ficou no cargo por oito anos, pois foi reeleito em 1998.

Em 2004, tentou candidatura à Prefeitura de Manaus, mas foi derrotado por Serafim Corrêa (PSB). Em 2006, amargou outra derrota, desta vez para o governo do Estado. Foi vencido por Eduardo Braga (PMDB), novamente seu adversário agora, ainda no primeiro turno. Em 2008, Amazonino voltou a se candidatar à Prefeitura, sendo eleito no 2º turno. Após o fim do mandato, não tentou a reeleição e chegou a descartar novas candidaturas políticas.

Campanha

A campanha foi marcada por trocas de acusações de ambos os lados. Com o início do segundo turno, os candidatos tiveram duas semanas para convencer o eleitorado de suas propostas e intenções. A propaganda eleitoral gratuita para o 2º turno teve início no dia 12 e se estendeu até a sexta-feira (25).

Em programas de TV e rádio, Braga afirmou que Amazonino deixou obras inacabadas enquanto prefeito, de 2009 a 2012, e que o candidato não tinha propostas para combater o índice de violência no estado. Amazonino, por sua vez, revidou, apresentando um programa eleitoral dedicado ao assunto.

Amazonino afirmou sofrer ataques infundados de Eduardo Braga. Ele, inclusive, deixou de comparecer ao debate da emissora Rede Amazônica, na sexta-feira (25). Em nota divulgada horas antes do início do programa, advogados do governador eleito comunicaram a ausência dele. “Com um adversário desleal, que faz o jogo sujo da velha política, um debate sincero, honesto e propositivo não é possível.”

No segundo turno, Amazonino seguiu com os mesmos apoiadores de campanha: Omar Aziz, Pauderney, Silas Câmara e Artur Neto, atual prefeito de Manaus.

Propostas

Entre as principais propostas de campanha, Amazonino Mendes destacou que pretende reordenar o orçamento e a aplicação de recursos com foco em três áreas:

Educação: ele disse que a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) voltará a ter recursos e atuará por meio de parcerias para ofertar cursos de qualificação para suprir a demanda do Polo Industrial

Saúde: ele disse que irá garantit o funcionamento pleno de toda a rede hospitalar

Segurança: ele disse que fará uma parceria com as Forças Armadas e a Polícia Federal e trocará informações estratégicas com os outros estados para aumentar a segurança, a prevenção e repressão a crimes

