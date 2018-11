Ministério da Agricultura embarga 5 municípios por proliferação de praga em plantações de frutas no PA

Foto:Divulgação/Adepará – Quarentena foi estipulada para reduzir danos provocados pela “mosca da carambola”. Produtores contestam medida do Governo Federal.

O Pará está de quarentena após o Ministério da Agricultura alertar para a proliferação de moscas da carambola. Apesar do nome, a mosca da carambola afeta outras culturas, como a banana, acerola, melão e laranja. No estado, de acordo com informações da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), o Polo de Citricultura do Pará, responsável por cerca de 8 mil empregos, está preocupado com uma resolução.

O estado de quarentena foi publicado no Diário Oficial da União no dia 29 de outubro. As larvas da mosca representam problema para a saúde humana, mas fazem com que os frutos apodreçam rapidamente.

De acordo com Júnior Zamperlini, diretor das empresas Citropar e Zampa, a área dos cinco municípios que compõem o polo está livre da praga. O que ocorreu é que o estado do Amapá já sofre o embargo há algum tempo e os municípios paraenses de Breves, Almeirim e Melgaço, que são próximos ao estado vizinho, registraram casos, o que levou o Ministério da Agricultura a editar a resolução, que impede que frutas classificadas como hospedeiras da mosca da carambola saiam do estado do Pará. “Depois dessa resolução, nossa fruta tem que ser consumida aqui, mas não temos mercado suficiente”, observa Júnior.

Os produtores de laranja paraenses estão preocupados com o prejuízo e estão agindo para reverter a situação. Semana passada, o Ministério da Agricultura realizou visita técnica aos municípios do polo: Garrafão do Norte, Capitão Poço, Ourém, Irituia e Nova Esperança do Piriá. “Estamos trabalhando agora para provar a eles que nós não registramos casos da mosca da carambola e que tomamos medidas para não deixar essa mosca se alastrar no Estado”, explica Júnior, acrescentando que existem armadilhas para detectar a mosca e técnicas desenvolvidas por especialistas para que elas não se proliferem.

Por G1 PA — Belém

