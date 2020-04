Ministério da Educação oferece cursos EAD sobre a BNCC

Os cursos EAD são ofertados aos profissionais da rede educacional

Para ampliar o conhecimento dos agentes que atuam na Educação Básica, o Ministério da Educação está disponibilizando alguns cursos EAD sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A BNCC refere-se a um documento que engloba todos os conhecimentos necessários para a aprendizagem estudantil.

O principal objetivo de ter uma Base Curricular Comum é fazer com que os estudantes de todas as regiões do Brasil possam desenvolver habilidades e competências similares. Para isso é preciso ter um currículo nacional homogêneo, respeitando os contextos locais, alinhar os conteúdos e materiais didáticos e qualificar os profissionais.

Por isso, o MEC têm investido constantemente na formação continuada de professores. Diante das mudanças do mundo globalizado e das necessidades apresentadas pela educação, é preciso criar mecanismos para promover a capacitação contínua dos educadores.

Pensando nesse desafio, o MEC está oferecendo 13 cursos que são direcionados para professores, coordenadores e demais profissionais da educação. Assim, esses eles terão acesso a um material atualizado, contendo informações essenciais para ampliação do conhecimento, tornando possível a construção de um currículo mais padronizado e abrangente.

Os interessados em efetuar a matrícula nos cursos que estão sendo ofertados, devem fazer o cadastro no Avamec, o Ambiente Virtual de Aprendizagem do MEC. Os temas dos cursos também estão disponíveis no site da instituição. Ao entrar na plataforma, deve-se escolher um curso e acessá-lo através do link correspondente.

É possível fazer mais de um curso ao mesmo tempo, porém os certificados só ficarão disponíveis quando todo o conteúdo e as atividades programadas forem concluídas.

*Com informações da Agência Brasil

