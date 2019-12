Ministério da Educação promete ampliar educação integral em 2020

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Deseja uma educação básica de qualidade e com ensino integral? O Educa Mais Brasil pode te auxiliar! O programa oferta bolsas de estudo para várias modalidades de ensino. Se interessou? Acesse o site do programa e confira. Você pode conseguir bolsas de até 50% de desconto.

Desenvolvido em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o programa tem o intuito de tornar a escola mais atrativa para os estudantes.

A ampliação da educação em tempo integral é uma das metas do Ministério da Educação para o ano de 2020, para a educação infantil. O projeto será direcionado às séries finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano e a ideia é que o mesmo seja lançado oficialmente em 2021.

