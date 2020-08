Ministério da Justiça vai leiloar avião apreendido do tráfico de drogas no Pará

Lances serão a partir de R$ 150 mil(Foto:Reprodução)

Ministério da Justiça e Segurança Pública dará início aos leilões do patrimônio apreendido do tráfico de drogas no estado do Pará com a venda de uma aeronave monomotor, com as propostas a partir de R$ 150 mil. Segundo informações do MJSP, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), para participar do leilão basta efetuar um cadastro na página do leiloeiro, e efetuar o lance até o dia 25 de agosto.

De acordo com o diretor de Gestão da Senad/MJSP, o primeiro leilão é a abertura para a realização de uma série de outros leilões para venda de bens apreendidos do tráfico no estado. “O objetivo da Senad é realizar leilões mensais, atuando na descapitalização do tráfico e transformando o patrimônio, oriundo de práticas criminosas, em investimentos em programas de prevenção e de combate às drogas”, explica. A aeronave, de prefixo PTGLA, é do modelo Raytheon AIRCRAFT, A36, com capacidade para transportar um piloto e cinco passageiros em viagens domésticas.

Balanço

Desde outubro de 2019, 61 leilões foram coordenados pela pasta. Foram arrecadados, aproximadamente, R$ 25 milhões, um recorde, com a venda de 2051 itens entre carros populares e de luxo, motocicletas, caminhões, aeronaves, celulares, eletrônicos, e imóveis.

Comparado a anos anteriores em que ocorriam de 6 a 8 leilões anuais, o MJSP apresenta um salto expressivo na gestão. Todo o valor arrecadado com a venda de bens apreendidos em operações de drogas é destinado ao Fundo Nacional Antidrogas, que financia programas de prevenção em todo o país. Desse valor, até 40% pode ser destinado às polícias do estado que apreendeu o patrimônio.

Agenda

Este ano, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas deve realizar 100 leilões em todo o país em busca de reverter o recurso confiscado do tráfico em benefício da sociedade.

Por:Redação Integrada

07.08.20 17h57

