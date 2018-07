Ministério da Saúde atesta que Amazonas e Roraima têm surto de sarampo

Alerta: 263 casos da doença já foram confirmados no Amazonas, que faz fronteira com o Pará

Os estados do Amazonas e Roraima estão com surto de sarampo, informou o Ministério da Saúde. O Amazonas já tem mais casos da doença do que Roraima com 263 casos confirmados da doença até o dia 20 de junho.

Segundo o ministério, 1.368 casos permanecem em investigação e 125 foram descartados. No total, são 1.756 notificações no estado, sendo 82,1% (1.441) destes em Manaus.

Roraima confirmou 200 casos da doença, mas 177 continuam em investigação e 35 foram descartados, totalizando 412 casos notificados. No total, Amazonas e Roraima têm 463 casos confirmados da doença.

Roraima registra casos da doença desde fevereiro quando o primeiro diagnóstico da doença foi registrado em uma bebê venezuelana de 1 ano, que morava com os pais em uma praça no Centro de Boa Vista. De acordo com análises da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o vírus que circula no estado é importado da Venezuela.

Mato Grosso também tem casos

No Mato Grosso, um homem de 31 anos e uma mulher de 30 foram diagnosticados com sarampo, em Guarantã do Norte, a 721 km de Cuiabá. Foram os dois primeiros casos registrados após 19 anos sem notificações da doença no estado.

Como o município de Guarantã fica próximo à divisa com os estados do Pará (PA) e Roraima (RR), a Vigilância Epidemiológica do estado investiga se os doentes contraíram o vírus em Mato Grosso ou nos outros estados.

O sarampo

O Sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmissível e extremamente contagiosa. Pode causar:

febre,

conjuntivite

mal-estar

tosse

manchas vermelhas na pele

Prevenção

Segundo o Ministério da Saúde, 711,4 mil doses da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) foram encaminhadas para os estados desde janeiro para atender a demanda dos serviços de rotina e a realização de campanhas.

Desse total, 487,4 mil doses foram para o Amazonas e 224 mil para Roraima.

Segundo informações repassadas pelo estado do Amazonas ao Ministério da Saúde, até o dia 18 de junho, foram vacinadas 155.510 crianças, alcançando uma cobertura de 81,2% do público-alvo composto por 191.585 pessoas.

Já em Roraima foram administradas 112.971 doses de vacina tríplice viral em brasileiros, venezuelanos e pessoas de outras nacionalidades.

Em 2016, o país ganhou certificado de eliminação do sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde. Em nota o Ministério da Saúde diz que “atualmente empreende esforços para manter o certificado principalmente por meio do fortalecimento da vigilância epidemiológica, da rede laboratorial e de estratégias de imunização”.

A vacinação de crianças menores de um ano teve seu menor índice de cobertura em 16 anos. A vacina Tetra Viral, que previne o sarampo, caxumba, rubeóla e varicela, apresenta o menor índice de cobertura: 70,69% em 2017.

