Ministério do Meio Ambiente cria GT para cuidar da legalização da garimpagem na Amazônia Brasileira

Dirceu Frederico: “Repressão só fomenta a ilegalidade”(Foto:Reprodução)

A informação é do presidente nacional da Anoro (Associação Nacional do Ouro), Dirceu Frederico, que esteve em audiência com o presidente da República em exercício, General Mourão, que acionou o Ministério do Meio Ambiente para cuidar do impasse em torno da atividade garimpeira na Amazônia Brasileira. Dirceu comemora a criação de um Grupo de Trabalho (GT), do MMA, que foi criado especialmente para cuidar dessa questão. Dirceu diz que essa providência foi em atendimento à demanda oferecida pela Anoro, que destacou as sucessivas operações de repressão à atividade garimpeira, com agressões, queima de equipamentos e destruição de patrimônio, o que tem gerado grande desconforto na classe. “Não queremos ilegalidade; queremos trabalhar com liberdade. O governo federal sempre se manteve ausente, só aparecendo em operações repressivas. Precisamos de uma força-tarefa que reúna os ministérios para um amplo trabalho de educação e orientação. Só assim chegaremos à legalidade”, resume Dirceu.

Por:Mauro Torres

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...