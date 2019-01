Ministério Público abre seleção para estágio em Administração

As inscrições poderão ser efetuadas entre os dias 23 e 30 deste mês, no site do MPPA (Foto: Ricardo Amanajás)

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) abrirá inscrições, a partir desta quarta-feira (23), para a formação de Cadastro Reserva Excepcional de estagiários do curso de Administração. As vagas são destinadas aos órgãos auxiliares e de execução que compõem a Região Administrativa Belém I. O edital completo foi publicado no Diário Oficial do Estado de ontem.

Segundo o edital, os estagiários contratados vão trabalhar no MPPA por até dois anos, exceto quando se tratar de estagiário na condição de pessoa com deficiência (PcD). O valor atual da bolsa de estágio é de R$ 645,50, mais auxílio transporte, de R$ 105,60.

Para concorrer à vaga o candidato deve estar regularmente matriculado e frequentando os três últimos anos ou semestre equivalente do curso. A instituição de ensino superior também deve estar conveniada ao Ministério Público.

Os interessados devem efetuar a inscrição no período de 23 a 30 de janeiro, no site do MPPA.

(Leidemar Oliveira/Diário do Pará)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...