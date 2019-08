Ministério Público de Contas suspende shows de Safadão e Gustavo Lima

(Foto:Reprodução)-Os shows dos cantores Wesley Safadão e Gusttavo Lima, em São Gabriel da Cachoeira, podem ser suspensos se o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) atender ao pedido feito pelo Ministério Público de Contas (MPC-AM) na última terça-feira (13). O pedido foi assinado pela procuradora Elizângela Marinha apontando possível dano ao erário pelos gastos de R$ 711 mil com os cachês das atrações contratadas para se apresentarem no 23º Festribal.

Safadão receberá um cachê de R$ 250 mil. Além dele, Gusttavo Lima, a dupla João Victor e Rodrigo, a cantora Damares e David Assayag foram outras atrações contratadas, com os cachês somados chegando ao valor de R$ 461 mil.

A procuradora pediu uma cautelar para suspender o contrato de Wesley Safadão e das demais atrações, mas não foi atendida pelo conselheiro Érico Desterro, que disse não ser necessária a urgência devido aos shows estarem marcados para o dia 31 deste mês. Érico deu o prazo de cinco dias úteis para que o prefeito de São Gabriel, Clóvis Saldanha, explique os valores dos cachês pagos aos artistas.

Com informações de Portal do Holanda

