Ministério Público denuncia seis PMs por envolvimento em chacina . Veja os nomes!

Seis policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Pará, nesta segunda-feira (11), pela onda de homicídios que aconteceu na Região Metropolitana de Belém nos dias 20 e 21 de janeiro deste ano.

De acordo com informações exclusivas obtidas pelo Diário Online, que constam no documento do Ministério Público, os denunciados são cabo Heleno Arnaud Carmo de Lima; cabo Romero Guedes Lima; cabo Wesley Favacho Chagas; sub tenente Marco Antonio dos Santos Cardoso; soldado Reutman Coelho Spindola e soldado Michel Megaron Nascimento do Nascimento.

Eles estão entre os policiais militares presos, na última terça-feira (05), na Região Metropolitana de Belém, durante operação conjunta realizada pelas Polícias Civil e Militar. Os alvos são apontados como participantes de diversos crimes, incluindo a chacina ocorrida em janeiro desde ano, quando mais de 20 homicídios foram registrados na capital paraense após a morte do soldado da Rotam, Rafael Costa, baleado durante uma ação policial.

De acordo com o Ministério Público, após ser expedido mandado de busca e apreensão dos acusados, foram apreendidos telefones celulares pertencentes aos denunciados. O material foi encaminhado para o Departamento da Polícia Federal para perícia, onde ficou “comprovado que uma verdadeira organização criminosa se instalou dentro da PM”.

O documento afirma ainda que o CB Heleno orquestrava e executava os crimes, além de que os militares denunciados utilizam, ainda, viaturas e armamentos da PM para consumar os crimes. Os PMs foram ainda denunciados pelo crime de peculato, furto qualificado, concussão, entre outros.

Já o crime de milícia e homicídio não estão no Código Penal Militar e sim da Justiça Comum. Dessa maneira o Ministério Público pediu ainda a apuração dos fatos, com o recebimento da denúncia.

Fonte: DOL.

