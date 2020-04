Ministério Público do Estado faz recomendações para presídio de Parauapebas

Sistema carcerário paraense vem sendo pressionado a tomar medidas para evitar contágios entre presos (Foto:Bruno Cecim – Agência Pará)

Ainda não há casos entre presos, mas município já tem 5 mortes e 30 casos ligados à covid-19

A Promotoria de Parauapebas fez a recomendação com uma série de medidas que devem ser tomadas pelo Presídio de Parauapebas, Polícia Militar, Delegacias de Polícia, Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária municipal, para preservar a saúde dos presos durante a pandemia. Entre as medidas apresentadas pela promotora de justiça Magdalena Torres Teixeira, estão a limpeza constante de viaturas, tanto as da PM quanto as das delegacias de polícia. As celas de custódia e áreas comuns dessas delegacias também devem ser higienizadas e os presos, orientados sobre os riscos da covid-19. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (22).

Casos crescem em Parauapebas

O Ministério Público do Estado argumenta que a cidade de Parauapebas já registrou mais de 30 casos de covid-19 e 5 óbitos. O município dispõe de número limitado de respiradores. São apenas 10 para atender a população de 200 mil habitantes, “um cenário de preocupação principalmente porque a doença se alastra com rapidez em todo o Estado”. Nesse contexto, afirma o Ministério Público do Estado, medidas para evitar que o novo coronavírus se espalhe atrás das grades são necessárias, tendo em vista a alta vulnerabilidade desta população. Os custodiados que apresentarem sintomas ou forem do grupo de risco no período em que permanecerem nas dependências, e sob a responsabilidade da autoridade policial, devem comunicar no auto de prisão em flagrante ao Juízo, ao Ministério Público, a Defensoria Pública, OAB- Subsecção Parauapebas, direção do Presídio de Parauapebas e à Secretaria de Saúde do município.

Banho de sol deve ser escalonado, diz MP

“No caso do Presídio de Parauapebas, foi recomendado à diretoria que solicite à Vigilância Sanitária e Secretaria de Saúde do município a limpeza constante de viaturas utilizadas na transferência e locomoção de presos e servidores, assim como das celas e áreas comuns”, afirmou a promotora de justiça Magdalena Torres Teixeira. “O banho de sol deve ocorrer de forma escalonada e alimentação dos presos deve reforçada a fim de aumentar a imunidade. No caso de algum custodiado apresentar sintomas da covid-19, deve-se comunicar imediatamente aos órgãos competentes e oferecer assistência médica a esses presos, os quais devem ser transferidos para atendimento na rede hospitalar municipal, caso a situação se agrave”, acrescentou.

Ainda conforme a promotora, os servidores também deverão ser orientados sobre as medidas de higienização para combater o coronavírus, “assim como todas as pessoas que frequentarem o ambiente a exemplo dos advogados que, além de tomar todas as medidas de proteção, deverão conversar com seus clientes por meio do parlatório”.

Reforço nas ações de policiamento para evitar aglomerações

Em outra recomendação, a promotora de justiça Magdalena Torres solicita o reforço na fiscalização a fim de conter as aglomerações. Para isso, o MPPA pede que o 23º Batalhão da Polícia Militar de Parauapebas e os delegados locais disponibilizem uma linha telefônica para atender denúncias de aglomeração em locais públicos. Esse número deverá ser amplamente divulgado para a população.

“Para verificar se a população está cumprindo as medidas estabelecidas pelos Decretos Estadual (N. º 609 de 16 de março de 2020) e Municipal (N.º 489 de 14 de abril de 2020) a PM, Polícia Civil e Guarda Municipal deverão realizar rondas rotineiras e, se necessário, encaminhar à delegacia e autuar aqueles que estiverem descumprindo as determinações”, afirmou. Ainda segundo a promotora, a Vigilância Sanitária deverá reforçar as rondas em estabelecimentos comerciais para verificar se as normas sanitárias estão sendo cumpridas e comunicar a polícia em caso de descumprimento.

A redação intregrada de O Liberal está procurando a Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria do Pará (Seap), a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Segup), que coordena ações da Polícia Civil e Polícia Militar, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) e a secretaria municipal de saúde de Parauapebas para obter esclarecimentos de medidas que serão tomadas frente à recomendação do MPPA. Acompanhe para mais informações.

