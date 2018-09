Ministério Público do Pará abre inscrição para estágio em diversos cursos; confira

As oportunidades são para os cursos de Direito, Engenharia civil, Odontologia e Publicidade e Propaganda. (Foto: Reprodução)

O Ministério Público do Estado do Pará vai abrir oportunidade para novos estagiários. As oportunidades são para os cursos de Direito, Engenharia civil, Odontologia e Publicidade e Propaganda.

As vagas são para lotação em Belém, Conceição do Araguaia, Redenção, Xinguara, Dom Eliseu, Mãe do Rio, Paragominas, Tomé-Açu e Ulianópolis.

COMO SE INSCREVER

Os interessados devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que iniciam no dia 1º de outubro e segue até o dia 10 de outubro de 2018. A inscrição é gratuita e deve ser realizada exclusivamente no site do MPPA, no link “ESTÁGIO – INSCRIÇÃO”.

