Ministério Público do Pará abre vagas para estágio

A inscrição é gratuita e será realizada exclusivamente no site do Ministério Público do Estado do Pará, até o próximo dia 17 (Foto:Ascom MP/PA)

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) tem inscrições abertas até a próxima quinta-feira, 17 de outubro, para cadastro excepcional de estagiários nos cursos de direito, com jornada semanal de vinte horas.

Para participar da seleção, o candidato deve estar regularmente matriculado e frequentando os três últimos anos, ou semestre equivalente, do curso, em instituição de ensino superior conveniada com o MPPA. Não poderão concorrer pessoas que forem cônjuges, companheiras ou parentes até o terceiro grau de qualquer membro do órgão.

A inscrição é gratuita e será realizada exclusivamente no site do ministério, na aba “transparência” e, em seguida, clicando em “estágio de nível superior – inscrições cadastro excepcional”.

O valor da bolsa de estágio será de R$ 645,50, mais auxílio transporte de R$ 105,60.

Em um edital, as vagas disponíveis para o curso de direito são destinadas aos municípios de Capanema, Bragança, Bonito, Capitão Poço, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Salinópolis, São Miguel do Guamá e Santa Luzia do Pará, integrantes da Região Administrativa Nordeste II.

No segundo edital, as vagas são para a cidade de Castanhal, que compõe a Região Administrativa Nordeste.

Após o prazo de inscrição, os documentos dos candidatos serão analisados e a relação nominal das inscrições validadas e invalidadas serão publicadas no portal do Ministério Público. Para ser encaminhado à entrevista de estágio, o candidato classificado será contatado pelo telefone ou e-mail informado na inscrição, sendo de sua inteira responsabilidade a atualização dos contatos.

Cadastro de estagiários do MPPA

Inscrições: até 17/10, pelo site www.mppa.mp.br

Taxa: gratuita

Salário: R$ 645,50, mais auxílio-transporte de R$ 105,60

Vagas: não informado

Fonte:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...