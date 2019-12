Ministério Público do Pará apreende documentos em prefeituras e secretarias de saúde do sudeste do PA

(Foto:Reprodução) – São cumpridos mandatos nos municípios de Breu Branco e Tucuruí. O objetivo é apreender contratos e licitações de serviços médicos referentes com indícios de irregularidades.

Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado ( Gaeco), do Ministério Público do Pará (MPPA), é realizada nesta terça-feira (10), no sudeste do Estado. São cumpridos mandatos nos municípios de Breu Branco e Tucuruí.

O objetivo é apreender documentos como contratos e licitações de serviços médicos referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017 e que teriam indícios de irregularidades. Em Tucuruí e em Breu Branco os documentos foram apreendidos tanto nas sedes das prefeituras, quanto nas secretarias municipais de saúde.

Por meio de nota, a Prefeitura de Tucuruí informou que a atual gestão já tinha identificado algumas incoerências nesses contratos e que está fazendo nova licitação para a contratação de profissionais médicos.

A nota diz ainda que a atual gestão colabora com todas as instâncias da Justiça no sentido de esclarecer qualquer dúvida do poder judiciário e está à disposição para qualquer diligência. O G1 tenta contato com a Prefeitura de Breu Branco.

