Ministério Público Federal pede afastamento do prefeito Valmir Climaco por ameaças à servidores da Funai

Motivo foram as ameaças de Climaco à servidores da Funai designados para inspecionar uma de suas fazendas.- Valmir Climaco, prefeito de Itaituba. (Foto: Richardson Vieira)

O Ministério Público Federal (MPF) em Santarém (PA) solicitou nesta sexta-feira (12) à Justiça Federal o afastamento provisório do prefeito de Itaituba, Valmir Climaco (MDB), por ameaçar servidores da Funai (Fundação Nacional do Índio) designados para inspecionar uma de suas fazendas.

A área, reivindicada por indígenas da etnia mundurucu, foi alvo no último domingo (7) de uma ação da Polícia Federal, que apreendeu 583 kg de cocaína. Houve troca de tiros e duas pessoas foram presas no local, mas as investigações, até agora, não estabeleceram a relação da droga com o prefeito, que nega qualquer envolvimento com narcotráfico.

Autores da ação civil pública, os procuradores Luís de Camões Boaventura e Paulo de Tarso Oliveira afirmam que Climaco “descumpriu obrigações funcionais ao adotar comportamento visando apenas o interesse pessoal”.

