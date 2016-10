Ministério Público interdita matadouro em Porto de Moz, no Pará

Uma ação de fiscalização realizada pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) em parceria com uma equipe da Polícia Civil resultou no fechamento de um matadouro em Porto de Moz, no sudoeste paraense.

Durante a vistoria verificou-se que o local apresentava péssimas condições de higiene, ausência de registro nos órgãos de fiscalização, além de causar danos ambientais, já que todos os dejetos eram despejados no meio ambiente sem nenhum tratamento. Segundo o MP, as vísceras dos animais também eram tratadas no rio, com uso de cal. O local foi construído sem obedecer qualquer legislação sanitária, ambiental e os equipamentos e utensílios usados são inadequados para o abate de animais.

“Os animais mortos e as carcaças condenadas são despejados no meio ambiente sem tratamento prévio. Todas as partes condenadas pela inspeção sanitária são consideradas de alto risco e devem ser processadas em graxarias inspecionadas e autorizadas, para garantia dos processos que levam à esterilização destes materiais”, explicou a promotora Juliana Félix, que disse ainda que a carne oriunda do abate é nociva à saúde do consumidor.

G1 PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...