Ministério Público investiga naufrágio de embarcação com 52 pessoas em Porto de Moz

23 pessoas morreram em naufrágio do barco Capitão Ribeiro. 27 sobreviventes foram resgatados e 2 pessoas estão desaparecidas.

A promotora de justiça Juliana Félix, do Ministério Público do Estado do Pará, instaurou um inquérito civil para investigar o naufrágio do navio Capitão Ribeiro, que resultou na morte de 23 pessoas no Pará. O procedimento foi instaurado na noite de quinta-feira (24).

O barco afundou na noite de terça-feira (22) no rio Xingu, entre Porto de Moz e Senador José Porfírio, no sudoeste do estado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup), o número de mortos chega a 23, há 27 sobreviventes e duas pessoas permanecem desaparecidas.

A promotora Juliana Félix disse ao G1 por telefone que vai solicitar o apoio da Capitania dos Portos e da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) para que eles forneçam informações sobre a embarcação e as irregularidades no transporte dos passageiros. para que prestem informações sobre a embarcação.

“O fato da embarcação não ter autorização, estar navegando de modo ilegal, já caracteriza fortemente a negligência. A gente está requisitando informações oficiais, mas os indícios apontam que ela estava irregular”, disse a promotora Juliana Félix.

A promotoria também informou que, além da responsabilidade do dono da embarcação, o MP irá apurar se o piloto estava habilitado para conduzir o barco com aquela quantidade de passageiros. A pedido do órgão, também foi requisitado que a Polícia Civil de Porto de Moz instaure um inquérito policial para apurar a responsabilidade criminal dos proprietários da embarcação.

