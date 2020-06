Ministra Cármen Lúcia nega pedido para tirar extremista Sara Giromini da prisão

Apontada como chefe de grupo extremista que apoia o presidente Jair Bolsonaro, ela está presa desde segunda-feira, como parte do inquérito que apura a organização de atos antidemocráticos.

Extremista Sara Giromini foi transferida da cadeia para um presídio da PF em Brasília

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido de habeas corpus impetrado pela defesa da extremista Sara Giromini para tirá-la da prisão – a íntegra da decisão da ministra não foi divulgada.

Apontada como chefe de um grupo de extrema-direita que apoia o presidente Jair Bolsonaro, ela está presa desde segunda-feira (15) por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

O ministro determinou a prisão como parte das investigações do inquérito – aberto a pedido da Procuradoria Geral da República – que apura a organização e o financiamento de atos antidemocráticos.

A prisão é temporária – tem prazo de cinco dias e pode ser renovada pelo mesmo período.

A extremista foi transferida da Superintendência da Polícia Federal para um presídio feminino em Brasília nesta quarta-feira (17).

Na terça (16), Sara Giromini e outros três presos foram levados para prestar depoimento, mas ficaram calados.

A Polícia Federal ainda tenta prender outros dois integrantes do grupo que estão foragidos.

Sara Giromini também é investigada em outro inquérito, que apura a produção e disseminação de fake news e ataques ao Supremo.

No fim de maio, quando foi alvo de uma ação da Polícia Federal nesse inquérito, ela gravou vídeo com insultos e ameaças ao ministro relator, Alexandre de Moraes. Foi denunciada pelo Ministério Público Federal por injúria e ameaça contra o ministro.

Ao STF, os advogados da extremista defenderam que a prisão é ilegal, uma vez que ela não teria foro privilegiado no STF, por exemplo.

“Conforme demonstrado minuciosamente, não se vislumbra minimamente qualquer justificativa plausível para a prisão cautelar da paciente, uma vez que além de possuir endereço fixo, sequer foi indicado um crime tipificado”, afirmaram.

A defesa de Sara Giromini lamentou a transferência para o presídio antes que a Justiça analisasse o pedido de habeas corpus.

Segundo o advogado, Sara Giromini tem sofrido ameaças de morte de dentro do presídio. Ele também disse que ainda não teve acesso aos autos sobre os motivos da prisão.

Por Márcio Falcão e Fernanda Vivas, TV Globo — Brasília

18/06/2020 22h09

