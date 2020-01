Ministra Damares Alves visita o Marajó após repercussão de suspeita de abuso de recém-nascido

Após suspeita preliminar de estupro, laudo do IML descartou que criança tenha sofrido abuso sexual. Damares veio à região para ação da campanha “Abrace o Marajó”.(Foto:Reprodução)

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, desembarcou em Belém neste sábado (25) e seguiu para o arquipélago de Marajó, onde realiza uma ação do programa “Abrace o Marajó”. A vinda da ministra foi anunciada após a denúncia de que um bebê recém-nascido havia sido abusado. Criança ingressou no hospital de Breves no dia 17 de janeiro com quadro de desconforto respiratório, conjuntivite e fissura anal. Após a informação preliminar, um laudo do IML descartou a hipótese de estupro da criança.

A ministra chegou no Marajó acompanhada do Ministro da Cidadania, Osmar Terra, e o presidente da Funasa, Ronaldo Nogueira, diretores do BNDES e o representante da FAO no Brasil.

O programa Abrace o Marajó visa combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes e a violência contra a mulher no Arquipélago do Marajó por meio de campanhas de conscientização. Atualmente, também promove ações pelo desenvolvimento econômico da região paraense.

Damares destaca que o local foi escolhido numa proposta de choque social que deve servir como laboratório para a implementação de ações em outros lugares do país. Além dos habituais reforços na rede de proteção das crianças, como a equipagem de conselhos tutelares e ações de enfrentamento à exploração, a novidade está na intenção de desenvolver o potencial econômico local.

Por G1 PA — Belém

25/01/2020 19h02

