Ministro da Defesa visita Marabá para acompanhar ações da Operação Verde Brasil II no município

(Foto:Reprodução) – Fernando Azevedo e Silva também deve se encontrar com o governador Helder Barbalho para tratar sobre o combate a Covid-19 no estado.

O ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, veio a Marabá, sudeste do Pará, nesta quinta-feira (23) para acompanhar as atividades da Operação Verde Brasil II no município. De acordo com o ministério, ele também veio discutir novas medidas de enfrentamento à Covid-19 no estado.

O ministro chegou a cidade por volta das 9h30. Em seguida ele participou de um evento no 23º Batalhão de Infantaria de Selva, onde foi recebido com honrarias militares. Em seguida, o ministro partiu para uma reunião com autoridades da região sudeste do Pará e representantes da segurança pública.

Em coletiva de imprensa após a reunião, o ministro reforçou a necessidade de fiscalização de crime ambientais na região. Ele também exaltou o trabalho dos militares no combate a Covid-19 no estado.

De Marabá, o ministro partiu para Belém, onde tem uma reunião marcada com o governador Helder Barbalho. Eles também devem tratar sobre os desdobramentos da Operação Verde Brasil II e sobre o combate a pandemia de Covid-19.

Por G1 PA — Belém

