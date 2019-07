Ministro da Educação bate boca com jovens em Alter do Chão-(Santarém)

O novo ministro da Educação, Abraham Weintraub — Foto: Casa Civil / PR

Abraham Weintraub discutiu com grupo que mostrou cartaz contra corte de verbas nas universidades e o ironizou por ter confundido kafta com escritor Franz Kafka.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, discutiu com um grupo de jovens enquanto jantava em uma praça em Alter do Chão, no Pará, onde ele passa férias, na noite desta segunda-feira (22).

Os jovens ironizaram uma gafe cometida pelo ministro, que errou o sobrenome do escritor Franz Kafka durante uma audiência na comissão de educação do Senado, em 7 de maio, e entregaram a ele uma kafta, uma iguaria árabe.

O grupo também mostrou um cartaz contra o corte de verbas em universidades, e alguns jovens chegaram a discutir com a mulher do ministro.

Weintraub bateu boca com os jovens usando um microfone de músicos que se apresentavam na praça. Ele foi vaiado por pessoas que também estavam jantando no local. Ele não entrou em detalhes sobre o que aconteceu, mas disse no Twitter que seus filhos choraram.

“Pretendo passar alguns dias no Pará, Santarém, com minha família. Nossos três filhos pequenos de férias, jantando comigo e minha esposa em uma praça. Advinhem [sic]…os mesmos que se dizem [sic] defender os direitos humanos nos cercaram…as crianças ainda estão chorando!”, escreveu o ministro.

Weintraub também discutiu com um homem aparentemente indígena, e depois deixou o local.

Ministro da Educação, Abraham Weintraub, critica manifestantes que o abordaram em Alter do Chão

Fonte: G1 com Jornal Folha do Progresso troca de titulo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...