Ministro da Infraestrutura destaca avanço das obras na BR-163/PA

A BR-163 até poucos anos era um martírio para caminhoneiros. A estrada, que liga o Mato Grosso ao porto de Miritituba, no Pará, é um dos corredores de escoamento da safra mais importantes do Brasil, mas nunca teve a devida atenção dos governantes.

Nos últimos anos, com o avanço do uso dos celulares, o sofrimento dos caminhoneiros naquela estrada ficou cada vez mais evidente. Os motoristas passavam semanas a fio presos na lama, sem água e comida, com caminhões atolados em uma estrada intransitável.



Considerada uma das obras prioritárias do Governo Federal neste ano, a BR-163 vai sendo pavimentada com o braço forte das Forças Armadas, que tem trabalhado ininterruptamente desde o final do período de chuvas na região.

Nesta semana, o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, usou as redes sociais para destacar o bom trabalho realizado pelos militares, na conclusão de mais um trecho da rodovia. O Segmento 01, que fica entre os municípios de Moraes de Almeida e Miritituba foi pavimentado, e recebeu a sinalização provisória.

Ao todo, esse trecho compreende 28 quilômetros, pavimentados em tempo recorde. O uso dos militares para pavimentação da rodovia, do 8º Batalhão de Engenharia de Construção (BEC) do Exército Brasileiro, reduz custos e acelera o andamento das obras.

De acordo com o Governo Federal, Ministério da Infraestrutura e DNIT, os quilômetros restantes da rodovia, cerca de 23 km, serão pavimentados até o final do ano.

