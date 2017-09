Ministro da Integração Nacional dá sinal verde para recuperação da orla de Santarém

Será feito reparo do muro de arrimo, recuperação da estrutura do cais, construção de píer e bombas, eliminando alagamentos. A finalização da obra tem previsão para setembro de 2018.

O ministro da Integração Nacional Helder Barbalho assinou na manhã desta terça-feira (5), a ordem de serviço do projeto que contempla obras e recomposições na orla de Santarém, oeste do Pará. A cerimônia foi realizada na Praça Tiradentes reunindo além de populares, o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, e outras autoridades.

Os trabalhos na área da obra iniciaram nesta terça-feira (5) com limpeza, como definido no cronograma. O prazo previsto para finalização da obra é de um ano. O repasse do recurso é fruto de articulações que vem sendo realizadas desde janeiro deste ano, quando o prefeito de Santarém apresentou ao ministro a situação emergencial que a orla de Santarém.

O trecho mais crítico fica localizado entre a rua Augusto Montenegro e o Bosque Vera Paz. A obra é necessária para conter inundações nos períodos de chuva, e criar meios mais seguros para atracação de embarcações.

Durante uma breve caminhada pela orla, onde visitou trechos onde já estão sendo realizados os serviços de limpeza para início das obras, o ministro Helder Barbalho explicou que o valor de R$ 75 milhões previsto no início das conversas com o município foi reduzido para R$ 72 milhões. “Reduzimos os valores do projeto. No momento da licitação houve redução nos preços, e isso é um item positivo e importante para a economia. É uma demonstração do gasto consciente do dinheiro público”, enfatizou o ministro.

A partir da assinatura da ordem de serviço, autorizando o início das obras, o Ministério da Integração Nacional e a prefeitura de Santarém estarão cobrando celeridade da empresa contratada para realizar o trabalho. “A celeridade pedida à construtora Melo Azevedo, que ganhou o certame, é levando em consideração a localização da cidade. Moramos na Amazônia, ou seja, temos seis meses de inverno e seis meses de verão. Precisamos aproveitar essa janela de meses de verão para não perder tempo, pois há serviços que só podem ser feita na ausência de chuvas”, destacou o secretário de Infraestrutura, Daniel Simões.

Já para o ministro, também é importante a população usufruir dos benefícios das obras já no próximo período veraneio. “A expectativa é que os turistas e a população já possam apreciar essa conquista plenamente no próximo período de julho, e no próximo evento do Sairé”, ressaltou Helder.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, lembrou que o trecho que entrará em obra já apresenta problemas em sua estrutura há algum tempo. “No início deste ano, o ministro veio e viu de perto a vulnerabilidade da orla. Então, é um compromisso do ministro que foi firmado e está sendo cumprido, não só com a prefeitura, mas também com a população santarena”, frisou.

Além da melhora no aspecto turístico, a reforma deve trazer melhorias também no aspecto econômico. “Com a conclusão da obra o avanço também será na integração do comércio com as comunidades e municípios vizinhos que utilizam adquirem bens e serviços em Santarém”, pontuou Nélio Aguiar.

O projeto

O projeto apresentado pela prefeitura na primeira visita de Helder foi orçado em R$ 75 milhões, para a contenção e reparo do muro de arrimo e a recuperação de toda estrutura do cais. O projeto contempla a construção de píer ou ponte-cais – uma passarela sobre a água, suportada por largas estacas ou pilares, para que as embarcações possam atracar sem causar danos à estrutura do cais. Um conjunto de bombas deve permitir que o trecho não sofra alagamentos, como já houve em anos anteriores, devido à cheia dos rios.

Histórico

Em dezembro de 2016: parte do cais, onde atracam embarcações, desabou após fortes chuvas em dezembro de 2016, próximo à Praça Tiradentes. A Prefeitura fez serviços de reparos no local e solicitou apoio para as ações imediatas. O município analisou a possibilidade de decretar emergência devido a estrutura do cais e aproximação do período da cheia na região.

Em janeiro de 2017: prefeito Nélio Aguiar se reúne com Helder Barbalho em Brasília (DF). O prefeito pede apoio do Governo Federal para obras emergenciais na orla, onde atracam as embarcações.

Em fevereiro de 2017: Helder visita a cidade de Santarém. Na oportunidade, Nélio pede agilidade para a liberação dos recursos anunciados.

Em abril de 2017: Ministério da Integração Nacional autoriza o repasse de R$ 75 milhões para obras de reparo e recomposição da orla de Santarém. Em cerimônia, é assinado o termo de compromisso.

