Ministro da Saúde planeja ampliar modelo de OSs em todo o país

Segundo o G1, Barros também anunciou que R$ 214,8 milhões serão liberados para a Secretaria da Saúde do Distrito Federal. Só para o Hospital da Criança, serão destinados R$ 4 milhões para a compra de equipamentos do bloco 2.

“São muitos hospitais excelentes como esse que atendem em todo o Brasil. Pretendemos ampliar as parcerias para que o governo possa oferecer o serviço com esta qualidade em todo o Brasil”, declarou o ministro.

