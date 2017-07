Ministro da saúde promete R$ 80 milhões para pesquisa de vacina contra zika no Pará

Pesquisa conduzida pelo Instituto Evandro Chagas em parceria com universidade texana apresentou resultados promissores em testes com camundongos.

O ministro da saúde Ricardo Barros anunciou que o governo federal irá investir R$ 80 milhões para a conclusão de pesquisas relacionadas a vacina vírus da zika, que estão sendo conduzidas no Pará pelo Instituto Evandro Chagas (IEC). O comunicado foi feito durante uma visita nas instalações do instituto, que é um centro de referência de pesquisa da medicina tropical, nesta segunda-feira (31), em Belém.

O Instituto Evandro Chagas é vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS) e atua nas áreas de pesquisas biomédicas e na prestação de serviços em saúde pública. Desde 2016, o IEC firmou uma parceria com uma universidade texana para desenvolver uma vacina contra a zika. O remédio, em fase de testes, usa uma versão enfraquecida do vírus para estimular a produção de anticorpos, e se mostrou eficaz para proteger mães e fetos de camundongos que foram imunizados.

“Estamos autorizando agora o financiamento da pesquisa clínica da vacina, poranto serão 5 anos ainda de trabalho e R$ 80 milhões de investimento que o governo irá autorizar, e teremos a partir daí a oportunidade de ofertar esta vacina para o mundo como uma pesquisa feita aqui, no Instituto Evandro Chagas”, disse o ministro.

Investimentos na atenção básica

Durante a visita, o ministro também anunciou a liberação de R$ 36 milhões para serviços ligados a atenção básica em 85 municípios do Pará. Com esta verba adicional, o ministro alega que os investimentos federais na saúde do estado chegam a R$ 214 milhões em um ano.

