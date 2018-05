Ministro da Saúde teria liberado verbas da Caixa para negócio do filho

Informação consta em investigações internas do banco; operação teria ocorrido quando Gilberto Occhi era gestor da Caixa.

O atual ministro da Saúde, Gilberto Occhi, teria liberado verbas da Caixa para a compra de uma casa lotéria para o filho e o enteado em Alagoas quando era superintendente nacional de Gestão do banco no Nordeste. As informações constam em investigações internas da entidade, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

O montante do banco foi transferido a uma prefeitura local e, depois, por meio da triangulação com um fornecedor, destinado à conta de uma das lotéricas negociadas por Gustavo Occhi, lho do ministro, e Diogo Andrade dos Santos, filho da mulher dele. O depósito foi de R$ 200 mil, de acordo com a investigação.

Gustavo e Diogo conseguiram concessões para explorar três casas no estado em 2011, localizadas nos municípios de Atalaia, Coqueiro Seco e Satuba. As lotéricas foram vendidas pelos parentes do ministro em janeiro de 2013.

Em nota, o ministro da Saúde afirmou que a licitação para as lotéricas em Alagoas “respeitou toda a legislação vigente à época”.

O enteado do ministro, Diogo Andrade, disse que não vai comentar o caso. Estou ocupado, não estou podendo falar, não”, declarou. “Desconheço desse negócio aí, não tenho nada a declarar”, afirmou.

A Caixa informou que as investigações “continuam em andamento a partir de apontamentos realizados por auditorias e órgãos de controle”.

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...