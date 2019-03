(Foto:© Reprodução) – ‘Não acho que temos nada assim em nosso país’, declarou

Ministro do turismo da Malásia diz que ‘não há pessoas gays’ no país

O ministro do Turismo, Artes e Cultura da Malásia, Datuk Mohammaddin bin Ketapi, declarou num evento sobre turismo internacional em Berlim, na Alemanha, que não há pessoas LGBTs em seu país.

“Não acho que temos nada assim em nosso país. Não posso ter certeza, mas uma coisa eu posso dizer: não temos este tipo de situação”, disse ao jornal “Tagesspiegel”, segundo o UOL.

Na Malásia, a homossexualidade pode ser punida com 20 anos de prisão, açoitamento e multa.

por Notícias Ao Minuto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...