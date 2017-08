MINISTRO DOS TRANSPORTES GARANTE APOIO À FERROVIA PARAENSE

Em resposta ao senador Flexa Ribeiro, o ministro dos Transportes Maurício Quintella Lessa, afirmou ser um entusiasta da Ferrovia Paraense e disse que o “ministério e o governo federal estão dando todo o apoio técnico para que o Estado desenvolva esse projeto”.

A fala do ministro ocorreu durante audiência pública realizada hoje (08), na Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI).

A Ferrovia Paraense cortará a porção oriental do Estado de Sul a Norte em 1.316 quilômetros, devendo se conectar com a Norte-Sul permitindo que está chegue até o Porto de Barcarena, na região metropolitana de Belém, Porto brasileiro mais próximo dos mercados consumidores como China, Europa e Estados Unidos.

O custo do projeto é estimado em R$ 14 bilhões, considerando investimentos na construção da própria ferrovia e de entrepostos de carga.

O licenciamento ambiental já está sendo conduzido por órgãos estaduais, com chance de o vencedor do certame assinar o contrato de concessão com a licença em mãos; já existe mapeamento de desapropriações de 770 imóveis ao longo da ferrovia.

A possibilidade de coligação da Paraense com a Norte-Sul, num trajeto de apenas 58 quilômetros entre Rondon do Pará (PA) e Açailândia (MA) – trecho final da Norte-Sul – abre caminho para uma nova alternativa de escoamento de carga em um porto paraense, e é um dos atrativos do projeto para a iniciativa privada.

A Ferrovia Paraense cruzará 23 municípios paraenses e tem capacidade de carga de até 170 milhões de toneladas ano.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...