Ministro Helder anuncia incentivos fiscais no Pará

Em reunião na sede da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), na manhã desta sexta-feira (02), o Ministro da Integração Helder Barbalho anunciou incentivos fiscais que vão permitir investimentos de R$ 21 milhões e gerar 1.800 empregos no Pará.

No evento, que também foi organizado pela Superintendência do Desenvolvimento da amazônia (Sudam), foram apresentadas propostas sobre licenciamento ambiental, que foi tema de reuniões semelhantes em julho e agosto.

Um dos entraves para o desenvolvimento de algumas áreas estratégicas da economia do Pará seria a demora na aprovação de projetos e emissão de licenças ambientais. Uma das medidas que visam colaborar para isto é encurtar o prazo de emissão e padronizar a legislação ambiental.

Assim, desburocratizando algumas ações, as empresas podem fortalecer suas atividades e contratar mais funcionários e gerar mais renda para o estado.

Outros investimentos

Na última semana, Helder anunciou um total de R$ 4,7 bilhões para ajudar a alavancar investimentos em diversos setores produtivos nos próximos quatro anos.

Na região, o FNO e o Fundo da Amazônia viabilizarão os recursos, por meio do Governo Federal e do Ministério da Integração Nacional, de 2017 a 2020. Esses recursos estarão disponíveis para que aqueles que desejam investir no Estado possam captar estes recursos e implantar atividades que gerem emprego e renda. “Isso garantirá o aquecimento econômico do Estado do Pará”, destaca Helder Barbalho.

O aumento no volume de recursos disponibilizados aos fundos de desenvolvimento regionais em todo o país foi anunciado pelo Governo Federal e totalizam R$ 117,46 bilhões para o quadriênio 2017-2020. Só para 2017, a previsão é de R$ 28,41 bilhões, o que representa um aumento de 5,6% sobre o volume de recursos projetados para 2016, que, segundo dados da Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais, somarão R$ 26,9 bilhões. Para 2018, o montante previsto é de R$ 29,05 bilhões; em 2019 pode atingir R$ 29,68 bilhões e, para 2020, deve superar os R$ 30,32 bilhões.

