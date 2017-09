Ministro Helder libera mais de R$ 40 milhões para prevenir desastres no Pará

A liberação dos recursos ocorre menos de uma semana depois de Helder anunciar, junto com o Ministério da Defesa, o lançamento da plataforma SipamHidro, que reunirá informações informações sobre condições hidrometeorológicas, capazes de prever com até 30 dias de antecedência a possibilidade de enchentes, inundações e alagamentos, que vão auxiliar na implementação de medidas emergenciais e na tomada de decisões nas ocorrências.

O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, autorizou o repasse de quase R$ 40,5 milhões para a execução de ações de prevenção a desastres nos municípios de Belém e Santarém. As portarias liberando os recursos foram publicadas na edição desta segunda-feira (4) do Diário Oficial da União.

