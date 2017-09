Ministro Helder libera mais R$ 14,5 milhões para ações de desenvolvimento no Pará

Ministro Helder libera mais R$ 14,5 milhões para ações de desenvolvimento regional em municípios paraenses O Ministério da Integração Nacional está disponibilizando mais de R$ R$ 14,5 milhões para ações de desenvolvimento regional em diversos municípios do nordeste paraense. Os recursos serão aplicados na reurbanização e pavimentação de vias públicas. Nesta quinta-feira (28), o ministro Helder Barbalho iniciou mais uma rodada de visitas nos municípios. Em Bonito, foi oficializado o repasse no valor de R$ 1 milhão para que a Prefeitura possa dar início às obras.

“Após o Programa Água para Todos, que está levando água de qualidade às comunidades rurais, agora é a vez da liberação de recursos para que diversos municípios sejam pavimentados, garantindo mais segurança e qualidade de vida aos moradores, e assim, reafirmando mais uma vez o nosso compromisso com a população do Pará”, disse o ministro Helder.

Para o prefeito de Bonito, Silvio Mauro Rodrigues Mota, os recursos vão refletir diretamente no desenvolvimento do município e em melhores condições de vida para a população. “Hoje podemos celebrar uma melhoria de qualidade de vida dos munícipes da nossa cidade, com o convênio que vai melhorar as ruas dos bairros do nosso município”, disse.

Helder esteve ainda em Santa Maria do Pará, onde liberou o investimento de R$1,5 também para a pavimentação de ruas e vias publicas. “Agradeço o apoio do Ministro Helder que vem ao nosso município que trazendo um recurso de 1,5 de asfalto que a nossa população vai agradecer muito”, declarou a prefeita de Santa Maria do Pará, Diana Melo.

O deputado federal, Lúcio Vale, reforçou a importância das parcerias para a realização de diversas obras. “Estes benefícios vão tirar dos pés dos moradores a poeira e a lama, e tudo isso só é possível graças a sensibilidade do ministro Helder que vem realizando diversas obras e garantindo que cada vez mais recursos cheguem ao nosso estado. Como coordenador da bancada paraense quero parabenizar e agradecer o Helder pelas constantes parcerias que estamos realizando”, disse o deputado.

“Mais uma vez destaco a minha felicidade de poder percorrer todas estas cidades ao lado do nosso ministro paraense que está trabalhando pelo Brasil, mas não deixa um minuto de dar atenção ao seu estado. É disso que o povo do Pará precisa, de atenção por parte de todos nós que somos representantes e temos o compromisso de trazer recursos ao nosso estado. O ministro Helder está de parabéns”, destacou o senador Jader Barbalho.

INVESTIMENTOS

As ações fazem parte de um pacote de investimentos do Ministério da Integração Nacional que buscam reduzir desigualdades regionais e promover o desenvolvimento sustentável das cidades, associando projetos de inclusão social e ações de acesso a bens e serviços públicos de qualidade. O ministro segue agenda ainda em Santa Luzia do Pará, Cachoeira de Piriá, Viseu, Curuçá, Marapanim e Terra Alta, acompanhado de uma comitiva formada pelo senador Jader Barbalho; os deputados federais Lúcio Vale e Simone Morgado; os deputados estaduais Soldado Tercio e Renato Ogawa; o presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep), Xarão Leão; os prefeitos de Nova Timboteua, Socorrinho Neto; Primavera, Renata Souza; Curuçá, Jefferson Ferreira (Tarrafa); Marcos Silva, São Francisco do Pará; e Terra Alta, Gilvandro Nascimento; além de diversos vereadores, secretários e lideranças da região.

