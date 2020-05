Ministro interino da Saúde cumpre agenda em Belém nesta quarta

Informação foi divulgada pelo prefeito Zenaldo Coutinho, que se reunirá com ele (Foto:Valter Campanato/Agência Brasil)

O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, publicou em sua conta oficial do Instagram, que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, estará na capital paraense nesta quarta-feira (27), para discutir ações de combate ao novo coronavírus.

De acordo com a agenda de Pazuello, disponível no site do Ministério da Saúde, ele visitará o Hospital de Campanha de Belém, às 11h50, montado no Hangar Centro de Convenções; a Policlínica Metropolitana, às 12h45; o Hospital Regional Abelardo Santos, às 16h.

Também no vídeo do Instagram, o prefeito de Belém disse que, à tarde, haverá reunião com o Comitê Intersetorial de Retorno, formado por representantes dos trabalhadores, empresários e religiosos, para mais uma rodada de avaliação e discussão do plano de reabertura da cidade. Confira o vídeo completo:

