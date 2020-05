(Foto:Reprodução/Agência Pará) – Eduardo Pazuello chegou em Belém nesta manhã.

Ao lado do governador Helder Barbalho e so secretário de saúde Alberto Beltrame, Pozuello visitou hospitais na cidade.

Ministro interino da Saúde visita hospitais de tratamento a pacientes com Covid-19 na Grande Belém

O ministro interino da Saúde Eduardo Pazuello veio a Belém nesta quarta-feira (27), para conhecer as ações do Estado no combate à Covid-19. Acompanhado pela comitiva do Ministério da Saúde, o ministro interino chegou à capital do Pará em um voo da Força Aérea Brasileira, que pousou na Base Aérea de Belém, no final da manhã.

Nesta tarde, o ministro se reúne com o governador, Helder Barbalho, o secretário de saúde Alberto Beltrame e demais autoridades estaduais no Palácio do Governo. Em seguida, irá para o Hospital Abelardo Santos, no Distrito de Icoaraci, onde conhecerá o trabalho desenvolvido pela unidade, que também atende exclusivamente pacientes da Covid-19.

Visita a hospitais

Ao chegar à cidade, o ministro interino visitou o Hospital de Campanha do Hangar, em Belém, que funciona em regime de retaguarda exclusivo para pacientes com a Covid-19. Pazuello foi acompanhado pelo governador Helder Barbalho e do secretário de Saúde Pública, Alberto Beltrame.

Em seguida, a comitiva visitou a Policlínica Metropolitana de Belém, na Avenida Almirante Barroso, que garante assistência completa também aos acometidos pela Covid-19. Desde o acesso à informação correta sob consulta médica, quanto aos exames laboratoriais e de imagem, tudo é oferecido na Policlínica para pacientes de Covid-19 e outras doenças respiratórias.

