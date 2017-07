Ministro lamenta morte de servidores do Ibama

Em nota, Sarney Filho se solidariza com familiares das vítimas de acidente áereo ocorrido nesta segunda-feira (03/07), no estado de Roraima.

Em meu nome e de todo o Ministério do Meio Ambiente, quero expressar a profunda tristeza que sentimos com o acidente aéreo ocorrido nesta segunda-feira (03/07) em Cantá, Roraima, durante operação de fiscalização do Ibama. Que os familiares e amigos das vítimas recebam nossa solidariedade, nosso carinho e nossas preces.

José Sarney Filho

Ministro do Meio Ambiente

Entenda o Caso:Monomotor fretado pelo Exército cai e deixa 4 mortos em Roraima

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...