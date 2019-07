Ministro Sérgio Moro autoriza apoio da Força Nacional para combater desmatamento no Pará

Ibama pediu apoio da Força Nacional para fazer operação contra o desmatamento no Pará. — Foto: Nelson Feitosa/Ibama

Solicitação foi feita pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Medida começa a valer nesta quarta-feira (10).

A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar novamente no Pará, desta vez em uma operação para combater o desmatamento da floresta amazônica em São Félix do Xingu, no sudoeste do estado. A medida atende uma solicitação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Áreas da Amazônia que deveriam ter ‘desmatamento zero’ perdem 6 cidades de SP em três décadas

A portaria em que o Ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro autoriza o emprego da Força Nacional em apoio ao Ibama foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (10) e entra em vigor no mesmo dia. Segundo o documento, a ação deve se estender até 30 de julho, podendo ser prorrogada.

Amazônia perdeu 18% da floresta em 3 décadas, mostra análise de satélites

As áreas protegidas na Amazônia já perderam o equivalente a seis cidades de São Paulo em vegetação em três décadas. Foram 953 mil hectares desmatados em unidades de Conservação (UCs), terras indígenas (TIs) e quilombolas que deveriam ter permanecido integralmente preservados. No Pará, entorno da Floresta Nacional do Tapajós vive pressão da soja e pecuária.

Fora das áreas protegidas, a Amazônia perdeu 39,8 milhões de hectares em três décadas, o que representa 19% sobre todas a floresta natural não demarcada que existia em 1985, uma perda equivalente ao tamanho de 262 cidades de São Paulo.

Pastagem e agricultura representam 84% do que se tornou a Amazônia nos últimos 33 anos.

Atuação em Belém

As tropas da Força Nacional foram enviadas a Belém no dia 22 de março e permaneceram até 22 de junho, a pedido do governador Helder Barbalho. No total, 200 agentes e 40 viaturas atuaram na capital e região metropolitana.

Os agentes atuaram na implantação dos primeiros sete territórios de pacificação na região metropolitana, sendo cinco em Belém, um em Ananindeua e um em Marituba, nas áreas que apresentam os maiores índices de criminalidade.

Por G1 PA — Belém

