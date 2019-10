Ministro Sérgio Moro faz visita técnica ao programa “Em Frente, Brasil”, em Ananindeua nesta segunda-feira

Sérgio Moro participa de evento em Belém. — Foto: Reprodução/NSC TV

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, chega nesta segunda-feira em Belém para fazer a primeira visita técnica às cidades piloto do projeto “Em Frente Brasil”. O ministro vai se reunir no Palácio do Governo, com o governador do Estado Helder Barbalho, e depois cumprirá o cronograma oficial de visitações às cidades contempladas pelo projeto. Entre os municípios escolhidos para participar do projeto, Ananindeua, que faz parte da região metropolitana de Belém está entre os municípios que fazem parte dessa primeira fase do projeto

O projeto lançado em agosto é uma ação do governo para reduzir crimes violentos, principalmente os homicídios. Cinco municípios, um de cada região do país, foram selecionados na primeira fase: Ananindeua, no Pará; Cariacica, no Espírito Santo; Goiânia, em Goiás; Paulista, em Pernambuco; e São José dos Pinhais, no Paraná.

O critério de seleção das cidades considerou a média dos números de homicídios dolosos ocorridos em 2015, 2016 e 2017, além da situação fiscal do estado e do comprometimento das gestões nos estados e municípios para a adesão ao projeto. A proposta desse projeto alia medidas de segurança pública a ações sociais e econômicas, para promover a transformação das realidades socioeconômicas das regiões, por meio da cooperação e da integração.

