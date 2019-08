Ministros e governadores da Amazônia Oriental se reúnem com governo federal em Belém

(Cristino Martins / O Liberal)-Comitiva é coordenada pelo chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni

Uma comitiva formada por nove ministros, coordenada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, se reunirá com o governador do Pará, Helder Barbalho, e os governadores do Tocantins, Amapá e Maranhão na próxima segunda-feira (2), às 9h30, no Hangar – Centro de Convenções, na capital paraense.

O encontro é uma determinação do presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem como principal objetivo ouvir as demandas específicas de cada estado pertencente a Amazônia Oriental e buscar soluções estruturantes para preservação da floresta amazônica. A reunião ocorre há menos de uma semana após o encontro dos chefes dos executivo estadual com o presidente.

Além da Casa Civil, participam da comitiva: o Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Secretaria-Geral da Presidência (SG); Secretaria de Governo (Segov); ministérios da Defesa (MD); da Agricultura (MAPA); do Meio Ambiente (MMA); da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH); de Minas e Energia (MME), além do Ibama, Funai e Incra.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...