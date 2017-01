Mirella Santos mostra corpaço e abdômen trincado em passeio na praia

Antes dos dias de folga no sul do país, Mirella curtiu uma viagem pela Europa na companhia do marido, Ceará.

Mirella Santos mostrou o corpão durante passeio na Praia, na tarde desta segunda-feira, 16. Em sua página pessoal no Instagram, ela publicou uma foto em que aparece de bíquíni, arrimando os óculos no rosto e exibindo o abdômen trincado. A foto foi feita na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis.

‘Deu onda’, brincou ela na legenda do clique, usando o refrão da música do MC G15.

