Miss Brasil 2016 é a primeira negra após 30 anos

Raissa Santana (PR) vence o Miss Brasil 2016 © image/jpeg-Paranaense natural de Umuarama, Raissa Santana foi a vencedora do concurso de beleza mais tradicional do país. Ela estuda marketing, é modelo e se tornou a segunda mulher negra da história do Brasil a ganhar a premiação. As três décadas sem nenhuma representante afro-descendente entre as ganhadoras serviu de inspiração para Raissa durante a competição. Na hora de justificar porque merecia a coroa, a paranaense disse que queria quebrar “o jejum de 30 anos”.

Há exatos 30 anos, a gaúcha Deise Nunes levou o título e se tornou a primeira Miss Brasil negra.

Pela primeira vez, seis candidatas negras disputaram o concurso de beleza (representantes dos estados da Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Paraná, Rondônia e São Paulo). Isso equivale a 25% das participantes. Ao mesmo tempo, a representatividade negra ainda é baixa nos concursos de beleza, visto que mais da metade da população brasileira (cerca de 54%) é formada por pessoas negras.

VEJA.com

