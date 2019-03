Miss Brasil 2019 será conhecida neste sábado; veja as candidatas

Veja as 27 candidatas do concurso Miss Brasil 2019 — (Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil)

Concurso começa às 22h30 no São Paulo Expo. Vencedora irá disputar o Miss Universo.

O concurso de beleza Miss Brasil 2019 será realizado na noite deste sábado (9) entro de exposições São Paulo Expo a partir das 22h30.

Confira quem são as candidatas do concurso Miss Brasil Be Emotion 2019:

Miss Acre: Sayonara Moura



Sayonara Moura, de 25 anos, enfermeira, é a Miss Acre — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Alagoas: Raíssa Souza



Raíssa Souza, 21 anos, estudante, é a Miss Alagoas — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Amapá: Brenda Lazareth



Brenda Lazareth, 22 anos, estudante de pedagogia, é a Miss Amapá — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Amazonas: Lorena Alencar



Lorena Alencar, 26 anos, advogada, é a Miss Amazonas — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Bahia: Liliane Natiele



Liliane Natiele, 20 anos, técnica em agropecuária e modelo, é a Miss Bahia — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Ceará: Luana Lobo



Luana Lobo, 24 anos, modelo é a Miss Ceará — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Distrito Federal: Gabriela Borges



Gabriela Borges, 21 anos, design de moda, é a Miss Distrito Federal — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Espírito Santo: Thainá Castro



Thainá Castro, 24 anos, arquiteta, é a Miss Espírito Santo — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Goiás: Isadora Dantas



Isadora Dantas, 22 anos, modelo, é a Miss Goiás — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Maranhão: Anna Carolina Sousa



Anna Carolina Sousa, 21 anos, empresária e estudante de odontologia, é a Miss Maranhão — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Mato Grosso: Ingrid Santin



Ingrid Santin, 25 anos, modelo e estudante de odontologia, é a Miss Mato Grosso — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Mato Grosso do Sul: Priscilla Vacchiano



Priscilla Vacchiano, 24 anos, publicitária, é a Miss Mato Grosso do Sul — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Minas Gerais: Júlia Horta



Júlia Horta, 24 anos, jornalista e apresentadora, é a Miss Minas Gerais — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Pará: Wilma Paulino



Wilma Paulino, 19 anos, estudante de estética e cosmética, é a Miss Pará — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Paraíba: Kennya Araújo



Kennya Araújo, 26 anos, modelo, é a Miss Paraíba — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Paraná: Djenifer Frey



Djenifer Frey, 20 anos, estudante de ciências contábeis, é a Miss Paraná — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Pernambuco: Bárbara Souza



Bárbara Souza, 22 anos, estudante de publicidade, é a Miss Pernambuco — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Piauí: Dagmara Landim



Dagmara Landim, 22 anos, estudante de direito — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Rio de Janeiro: Isadora Meira



Isadora Meira, 26 anos, modelo, é a Miss Rio de Janeiro — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Rio Grande do Norte: Erika Fontes



Erika Fontes, 24 anos, modelo, é a Miss Rio Grande do Norte — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Rio Grande do Sul: Bianca Scheren



Bianca Scheren, 20 anos, modelo, é a Miss Rio Grande do Sul — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Rondônia: Hunaide Horitham



Hunaide Horitham, 23 anos, assistente jurídica, é a Miss Rondônia — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Roraima: Natali Vitória



Natali Vitória, 20 anos, estudante de medicina veterinária, é a Miss Roraima — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Santa Catarina: Patrícia Marafon



Patrícia Marafon, 25 anos, modelo, é a Miss Santa Catarina — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss São Paulo: Bianca Lopes



Bianca Lopes, 22 anos, estudante de direito e modelo, é a Miss São Paulo — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Sergipe: Ingrid Moraes



Ingrid Morais, 24 anos, modelo, é a Miss Sergipe — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Miss Tocantins: Alessandra Almeida

Alessandra Almeida, 19 anos, estudante de psicologia, é a Miss Tocantins — Foto: Rodrigo Trevisan/Divulgação/Miss Brasil

Por:G1 SP

