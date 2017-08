Miss Brasil é alvo de comentários racistas nas redes sociais

Monalyse Alcântara, de 18 anos, é estudante de Administração e nasceu no Piauí

“Cara de empregadinha”, “cota no Miss Brasil”, “achava que o critério era beleza e não ser negra” são alguns dos comentários racistas encontrados com sob a hastag #MissBrasil, no Facebok, e dirigidos à Monalysa Alcântara, coroada Miss Brasil no último sábado (19).

No perfil do Instagram – através do qual a estudante de Administração de 18 anos celebrou a conquista da rede social – nenhum post dela sobre os comentários criminosos. . “Serei uma mulher muito forte. Vou dar voz a todas as mulheres do país e quero representar muito bem o Brasil lá fora no Miss Universo”, afirmou a Miss Brasil, que nasceu no Piauí, no citado post.

Também negra e de cabelos cacheados, a Miss Brasil 2016, Raissa Santana, foi alvo de preconceito e racismo nas redes sociais. Outras vítimas de comentários similares nas redes sociais foi atriz Taís Araújo e Titi, a filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Os dois casos foram parar na Justiça.



“Racismo se combate com amor e Justiça. E é por isso que eu estou aqui, para ir atrás de quem fez. Eu tenho cem por cento de certeza que a polícia vai achar, e que eles vão pagar pelo que fizeram”, declarou o ator à época.

