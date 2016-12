Miss Bumbum México, Sheyla Mell posa sexy em aula de pole dance

Sheyla Mell. Foto: Bendet Fotografia / M2 Divulgação – Pouco adepta das rotinas na academia, Sheyla Mell, eleita pelos mexicanos a dona do bumbum mais bonito, posou para um ensaio provocante durante aula de pole dance. Com uma lingerie preta e bastante à vontade, a loira garante que a modalidade é o que tem a ajudado a manter a silhueta em dia.

“Me policio bastante, e manter 105 (centímetros) de bumbum não é fácil. Sou muito exigente, se não estiver durinho não serve. E acabei encontrando no pole dance um exercício completo. As pessoas hoje querem algo mais dinâmico do que levantar peso, e o pole mistura dança, ritmo, equilíbrio e claro, sensualidade. É a união de tudo que uma grande mulher precisa”, declara.

A dança que nasceu na Inglaterra sob forte influência da cultura indiana, sempre esteve associada aos strips clubs, mas hoje virou febre entre quem busca a boa forma. Algumas celebridades brasileiras como Sabrina Sato, Flávia Alessandra, Jade Barbosa já declararam ser adeptas. Apaixonada pela modalidade, a Miss bumbum México disse que é preciso lutar contra a imagem negativa que a dança tem.

“Nada mais ultrapassado do que julgar quem pratica uma dança sensual. Se não for para tombar eu nem vou. E outra, a maioria das mulheres se preocupa tanto com treino e corpo chapado que ficam parecendo homens, todas bombadas. Acabam ficando sozinhas enquanto eu aproveito. Afinal, homem gosta de mulher que sabe provocar”, disse aos risos.

