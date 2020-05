Miss é encontrada morta e namorado é o principal suspeito

Uma mulher foi encontrada morta dentro do apartamento do namorado na noite dessa segunda-feira (11), em Manaus (AM). O caso gerou comoção na capital amazonense. Kimberly Karen, de 22 anos, apresentava sinais de tortura e o namorado, Rafael Fernandez Rodrigues, é o principal suspeito.

A modelo estava desaparecida desde a noite de domingo (10). Familiares relataram à polícia que a jovem de 22 anos deixou de responder as mensagens no celular, e então procuraram a polícia. A faca do crime foi encontrada no próprio apartamento.

Rafael é advogado e natural de São Paulo, onde era funcionário no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-SP), mas estava lotado no TRT11 (região do Amazonas). A polícia trabalha principalmente com a hipótese de crime passional, porém nenhuma outra hipótese está descartada.

Rafael não foi encontrado após o crime e está sendo procurado pela Justiça. Quem souber informações a respeito do paradeiro do Rafael informa a polícia através dos telefones linha direta 181 e 190.

O corpo da modelo será enviado para sua cidade natal Manicoré, onde será velado e sepultado.

terça-feira, 12/05/2020

