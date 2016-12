Miss e Mister Brasil 2016 são eleitos em São Paulo

Na noite deste domingo (11), foram eleitos a Miss e o Mister Brasil 2016. Mayrane Barbosa, representante de São Paulo, e Willian Herculano, de Minas Gerais, venceram o concurso de beleza e foram ovacionados pelo público presente. No corpo de jurados da disputa estavam famosos como os ex-BBB’s Bam Bam e Maria Melilo, além de Sabrina Boing Boing. O evento foi realizado no Palácio de Convenções do Anhembi, em São Paulo, e foi trasmitido ao vivo pela Rede Brasil de Televisão, a RBTV.

