Miss Pará Intercontinental 2017 será conhecida nesta quinta.

O Teatro Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas, será o palco da escolha da Miss Pará Intercontinental 2017 nesta quinta-feira (27), a partir das 20h. Este ano, 18 belas candidatas disputam o título de beleza representando clubes de Belém e municípios do Estado. A vencedora será a representante do Pará no Miss Intercontinental Brasil, um dos principais e tradicionais concursos de beleza do país.

Na noite de hoje as 15 semifinalistas, escolhidas em uma etapa preliminar, e a Miss Popularidade, escolhida por uma votação na internet, desfilarão de traje de gala e depois de biquíni para o corpo de jurados escolhido pela coordenação do concurso. Mas antes, todas as candidatas participam do evento. O júri será presidido pela Miss Intercontinental Brasil 2016, Sabrina Sancler, que já confirmou presença no evento. Também estarão na bancada pessoas ligadas à moda e a beleza.

Este ano o concurso trouxe uma novidade: realizou ações de responsabilidade social. As candidatas fizeram uma campanha apoiando as ações do Outubro Rosa, que visa conscientizar sobre o autoexame da mama para evitar o câncer. Além disso, as jovens também receberam orientações sobre o empoderamento feminino e direitos das mulheres.

‘Nós queremos eleger uma miss que se destaque no concurso nacional, a exemplo de Emanuelle Costa que foi eleita Top Model Brasil no ano passado. Então, queremos uma menina bonita, mas que saiba falar e tenha consciência do seu papel na sociedade’, destaca Ernesto Dias, coordenador do concurso, que também conta com a ex-modelo Paloma Vale como coordenadora de passarela e postura do certame. Ernesto destaca que a noite será de beleza e glamour. ‘Estamos preparando um belo concurso para o público e a noite será de muitas surpresas para elas’, adianta. A vencedora do concurso, além de representar o Pará no Miss Intercontinental Brasil, será premiada com uma passagem turística nacional, joias e roupas, além de uma coroa avaliada em R$ 3 mil.

A atual Miss Pará Intercontinental 2016, Emanuelle Costa, também estará presente no evento. Emanuelle disputou o Top Model Of The World 2016 em agosto deste ano, na Alemanha, e foi a quarta colocada no concurso internacional, sendo a primeira paraense a participar do mesmo. Ela é a atual Top Model Brasil. ‘Minha vida mudou radicalmente, viajei para a Alemanha, fiz muitos ensaios e desfiles. O concurso me deu bastante visibilidade e desejo muita sorte para minha sucessora’, completa a miss.

O concurso Miss Pará Intercontinental 2017 tem o apoio de Lucas Queiroz Produções, Toda Diva Boutique, Swaroviski, Bavieka, Insano Academia, Gata Pintada Esmalteria, Nyx, Lourdes Nassar Biquínis, Boi Novo Churrascaria, Rhama Joias, Aspeb Benefícios, Bete Rodrigues, Bioextratus, Cecília Dalli, Vizzano, Colcci, Trigolino, Cantina Italiana, Reinaltur e Planeta Pará.

Serviço: Concurso Miss Pará Intercontinental 2017, nesta quinta-feira (27), às 20h, no Teatro Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas. Ingressos à venda na bilheteria do teatro no dia do evento a R$ 20.

