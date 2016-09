Miss Pará Intercontinental elege a vencedora em outubro.

As 21 candidatas que concorrem ao título de Miss Pará Intercontinental 2017 participaram da prova preliminar do concurso neste domingo (25), no Pará Clube, em Belém, para escolher as 15 semifinalistas que serão conhecidas no dia da grande final, marcada para o dia 27 de outubro no Teatro Maria Sylvia Nunes da Estação das Docas. Representando clubes, bairros e municípios do Estado, elas desfilaram de biquíni e responderam as perguntas dos jurados. A vencedora vai representar o Pará no Miss Intercontinental Brasil, um dos principais concursos de beleza do país.

‘A fase preliminar serve para conhecermos as misses e definir quem vai avançar na competição. Os jurados avaliam o corpo, a postura e a oratória também. É uma prova bastante importante’, destaca Ernesto Dias, coordenador do concurso, que também conta com Paloma Vale como coordenadora de passarela e postura. Um júri formado por misses e pessoas da área da moda e beleza avaliaram as candidatas de biquíni e deram as notas.

Lançamento

As 21 candidatas do concurso foram apresentadas durante um coquetel para convidados realizado no Bistrô e Boteco, no Shopping Boulevard, na última quarta-feira (21). As misses receberam as faixas, desfilaram para o público e conheceram um pouco mais sobre ações de empoderamento feminino, uma das plataformas adotadas pelo concurso este ano. Na ocasião, a atual Miss Pará Intercontinental 2016 e Top Model Brasil 2016, Emanuelle Costa, foi homenageada. Emanuelle Costa disputou o Top Model of The World em agosto deste ano e foi a quarta colocada no concurso internacional, sendo a primeira paraense a participar do mesmo.

O concurso será realizado dia 27 de outubro no Teatro Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas, com apoio de ORM, Toda Diva Boutique, Swaroviski, Bavieka, Insano Academia, Gata Pintada Esmalteria, Lourdes Nassar Biquínis, Boi Novo Churrascaria, Rhama Joias, Aspeb Benefícios, Bete Rodrigues, Bioextratus, Cecília Dalli e Trigolino. Informações: (91) 98162-3146.

ORMNEWS

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...